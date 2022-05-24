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Мэр Франковска об избиении музыкантов: "Что они тут по-москальски поют песни?"

Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Светлана Мащенко

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал скандал с дракой из-за песен на русском языке в центре города.

Об этом сообщает один из местных каналов.

Судя по всему Марцинкив не слишком расстроился из-за судьбы избитого музыканта. А вот судьбой "пана Василия" - так мэр назвал мужчину, который ударил любителя российских песен - главу Ивано-Франковска обеспокоила.

"Я вчера смотрел какое-то видео. Надо тому хлопу адвоката наверняка найти. Тот, что москалю дал по писку", - сказал мэр.

Также Марцинкив поручил узнать, есть ли на мужчину заявление в полиции. Ведь музыканты грозились "вызвать милицию".

Кроме того Марцинкив обратился в муниципальную инспекцию с просьбой контролировать, чтобы на улицах не было российских песен.

"Вы контролируйте такие вещи. А что они тут по-москальски поют песни?" - спросил мэр.

Из-за чего произошла драка

23 мая группа уличных музыкантов пела русские песни несмотря на то, что в Украине продолжается война, на которой россияне калечат, пытают, убивают, насилуют украинцев.

Один из прохожих не выдержал такой дерзости и сделал замечание. Завязался словесный конфликт, который затем перерос в драку. В результате музыканту дали в лицо.

Ранее мы писали, что Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове.

Также сообщалось, что россияне в Грузии маскируются под украинцев с помощью фломастеров.

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