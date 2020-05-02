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Мер Черкас "наїхав" на Зеленського через погрози

STYLERПерсони    02.05.2020 - 12:01
Мер Черкас "наїхав" на Зеленського через погрози
Мер Черкас наїхав на Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Мер Черкас висловився стосовно погроз через скасування карантину

У Черкасах 30 квітня місцева міська влада послабила карантин. Мер Черкас Анатолій Бондаренко "наїхав" на президента України Володимира Зеленського через кримінальне переслідування у зв'язку з порушенням протиепідеміологічної стратегії країни.

Мер Черкас вирішив відповісти Володимиру Зеленському на його "полум'яний привіт" у відеозверненні від 1 травня.

"Я думав, що президент передасть привіт "Епіцентру", який порушує всі правила карантину. Але передали мені. Я хочу йому передати: закон повинен бути один для всіх. Я бачу, що будуть переслідувати місцевих керівників, а не тих, хто крав сотні мільйонів за минулої влади. Мені цей привіт розцінювати як загрози? Це втручання в органи місцевого самоврядування. І знаєте, хто мені тільки не передавав привіти: починаючи від місцевого начальника СБУ і закінчуючи всіма іншими", - сказав Бондаренко в інтерв'ю "Стране.иа".

Мер уточнив, що отримав безліч дзвінків з проханнями скасувати постанову.

"Він (черкаський голова СБУ – ред.) мені двадцять разів дзвонив і просив скасувати постанову про послаблення карантину. Я йому сказав, що ми не проти, тільки він повинен пояснити, як може працювати на повну потужність "Епіцентр", а не може простий підприємець", - додав чиновник.

Також Бондаренко процитував відповідь від черкаського голови СБУ: "Ніяк. Сказав: "Побачиш, ми ж по-чоловічому, будуть кримінальні справи...". Ось так і пояснив".

Також, мер Черкас заявив, що вже звик до політичного переслідування і чекає помсти з боку влади.

"За що мене саджати в тюрму? Нехай садять. Я це проходив давно. Ці політичні переслідування від влади за мою громадянську позицію були завжди. Я не боюся помсти, я її навіть очікую", - додав Бондаренко.

Нагадаємо, в ОП заперечують, що заступник Єрмака погрожував меру Черкас.

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Новини України ЧеркасикарантинАнатолий Бондаренко
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