В ОП заперечують, що заступник Єрмака погрожував меру Черкас

Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com / Анатолій Бондаренко)

В ОП стверджують, що Бондаренко став жертвою пранку

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов не спілкувався з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком щодо дострокового послаблення карантину в місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП у Facebook.

У ОП стверджують, що мер Черкас став жертвою пранку та зробив поспішні висновки.

"Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій - саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно відповідно до визначених законом повноважень", - наголосили в ОП.

Зазначимо, вчора ввечері міський голова Черкас опублікував на своїй сторінці у Facebook нібито листування з першим заступником Єрмака Трофімовим. В опублікованому листуванні особа, підписана як Трофімов, погрожує Бондаренку діями у відповідь на рішення про дострокове послаблення карантину в Черкасах.

Фото: листування Анатолія Бондаренка з нібито Сергієм Трофімовим

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський передав Бондаренку "полум'яний привіт" від МВС та СБУ через рішення про дострокове послаблення карантину в Черкасах. Зеленський заявив, що дії мера матимуть юридичні наслідки.

Також жорстку реакцію на послаблення карантину в Черкасах обіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Глава МВС заявив, що міський голова "загрався", на що Бондаренко відповів, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням.