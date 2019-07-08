Мене просто розірвало: Олег Винник зробив відверте зізнання про жінок

Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Український артист назвав риси характеру, які його приваблюють

Олег Винник, відомий український співак, прикрасив обкладинку жіночого журналу "Наталі" і зробив зізнання про те, які жінки йому подобаються.

Український артист прикрасив обкладинку жіночого журналу і знявся в романтичній фотосесії на яхті. Також він поділився з журналістами новинами про своє життя і зізнався, які жінки його приваблюють.

Олег Винник прикрасив обкладинку жіночого журналу "Наталі"

"Свій перший європейський тур ми почали з Вільнюса, проїхали по Німеччині і закінчили в Празі. Тур був невеликий – сім концертів, але все пройшло успішно і продуктивно. Хоча і непросто, тому що доводилося давати по три концерти поспіль. І кожен день – переїзди по 500-600 кілометрів. У Німеччині приходили не тільки українці. Великий відсоток складала німецька публіка. Однак тріумфом і завершальній жирною крапкою стала Прага", - розповів Винник і додав, що саме там він відчув себе щасливим.

"Я не люблю це слово, але мене реально "розірвало". Там було десь відсотків 80 українців. Люди з прапорами в залі на 2 тисячі осіб співали, танцювали, кричали. Це було наскільки круто, а я був справді щасливий! Так що Європу проїхали, всі дуже задоволені, і організатори вже готуються до наступного туру. В Україні в рамках стадіонного туру відіграли 13 приголомшливих концертів. У серпні продовжимо, насамперед виступимо на Арені Львів", - розповів про свої враження артист.

Олег Винник

Крім того, Винник порадив, що потрібно жінці, щоб йому сподобатися.

"Цінувати саму себе, поважати і любити. Це важливо – не бути самозакоханою, а любити себе як жінку. Чоловіка це притягує", - підкреслив Олег Винник.

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