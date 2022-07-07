Як менше матюкатися, але при цьому знижувати напругу: дієвий спосіб від психолога
Під час війни багато людей почали частіше вживати нецензурні вислови, щоб знизити напругу. Однак, щоб позбутися негативних емоцій не завжди для цього потрібні саме матюки.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Психологічна підтримка".
З моменту нападу Росії на Україну, люди почали матюкатися з ранку і до вечора. І особливо в перші дні війни українці перестали соромитися у виразах, і навіть у присутності дітей.
За словами психолога Юлії Ворман, все тому, що одна із функцій лайливих слів - швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних почуттів, що своєю чергою допомагає знизити емоційну напругу.
Але є екологічний варіант виражати свої емоції, не використовуючи матюки.
Як менше лаятись
Експерт каже, якщо потреба у вираженні емоцій є, але використовувати для цього лайку ви не хочете, можна зробити наступне:
- Випишіть всі лайливі слова, які ви найчастіше вживаєте;
- Навпроти кожного нецензурного слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві та нікого не ображає. Це може бути навіть фраза, приказка, афоризм чи цитата.
Зокрема, коли наступного разу людина захоче лаятись, то не потрібно стримуватись, а використовувати замінник.
Звісно ж, одразу не вдасться позбутись набридливих нецензурних висловів сумнівного походження, але з часом мова стане значно приємнішою, а рівень стресу вдасться зняти без поширених матюків.
Раніше ми повідомляли, чому під час війни люди часто використовують матюки.
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