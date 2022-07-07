ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як менше матюкатися, але при цьому знижувати напругу: дієвий спосіб від психолога

Новость на русском →
Четвер 07 липня 2022 16:03
Як менше матюкатися, але при цьому знижувати напругу: дієвий спосіб від психолога Як менше лаятись (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни багато людей почали частіше вживати нецензурні вислови, щоб знизити напругу. Однак, щоб позбутися негативних емоцій не завжди для цього потрібні саме матюки.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

З моменту нападу Росії на Україну, люди почали матюкатися з ранку і до вечора. І особливо в перші дні війни українці перестали соромитися у виразах, і навіть у присутності дітей.

За словами психолога Юлії Ворман, все тому, що одна із функцій лайливих слів - швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних почуттів, що своєю чергою допомагає знизити емоційну напругу.

Але є екологічний варіант виражати свої емоції, не використовуючи матюки.

Як менше лаятись

Експерт каже, якщо потреба у вираженні емоцій є, але використовувати для цього лайку ви не хочете, можна зробити наступне:

  • Випишіть всі лайливі слова, які ви найчастіше вживаєте;
  • Навпроти кожного нецензурного слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві та нікого не ображає. Це може бути навіть фраза, приказка, афоризм чи цитата.

Зокрема, коли наступного разу людина захоче лаятись, то не потрібно стримуватись, а використовувати замінник.

Звісно ж, одразу не вдасться позбутись набридливих нецензурних висловів сумнівного походження, але з часом мова стане значно приємнішою, а рівень стресу вдасться зняти без поширених матюків.

Раніше ми повідомляли, чому під час війни люди часто використовують матюки.

Також ми писали, як прийняти рішення про повернення додому з евакуації під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
стресс
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя