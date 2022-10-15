"Мне остается немного": Арестович рассказал, сколько зарабатывает, и почему продолжает разговоры с Фейгиным

Сколько Арестович получает в Ютубе?

Сумма приблизительного заработка блоггера составляет 30 000 долларов в месяц. Однако, по словам Алексея, ему из этих денег почти ничего не остается.

"Да я удерживаю такое количество семей, и столько помогаю всем, направо и налево, что, поверьте, мне остается немного этих денег", - говорит Арестович.

Почему каждый день говорит с Фейгиным?

Иногда кажется, что оба собеседника говорят одни и те же вещи, но, объясняет Арестович, люди сами просят проводить эти эфиры. "Люди говорят, что засыпают под наши эфиры. И если это срабатывает, это хорошо", - убежден советник.

Второй причиной продолжения эфиров Арестович называет важность написания "дневника войны", ведь воспроизводить события современности хронологически необходимость для истории.

"Бывает, когда нечего говорить, потому что событий не случилось никаких. Но тогда мы можем позволить себе развлечения на темы психологии Путина или массового россиянина, также несущего определенную пользу, на мой взгляд".