"Мне только кофе": корректно ли долго работать в заведении, заказывая только напиток

Сейчас большое количество людей работает дистанционно, но из-за частых и длительных отключений это становится почти невозможно. Поскольку не везде можно установить генератор, на помощь приходят кафе.
Вы можете заказать напиток, воспользоваться интернетом, розеткой и пробыть там несколько часов. Но корректно ли это по отношению к владельцам и другим людям?
Ответ на этот вопрос дала эксперт по этикету Виктория Ромащенко.
По словам Виктории, очевидно, что война в стране изменила многое вокруг, в том числе и сферу этикета. Поэтому некоторые нормы могут даже больше казаться правилами безопасности, чем поведения, но сейчас это комбинируется.
Носите одежду со светоотражающими элементами или пользуйтесь фонариками. Таким образом вы проявляете уважение к водителям на дорогах, которым достаточно непросто ехать в темноте.
Старайтесь организовать свой путь на неосвещенных участках таким образом, чтобы идти максимально удаленно от проезжей части.
Если вы пешеход, позаботьтесь о собственной безопасности на дороге. Это также уважение к водителям (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Переходите дорогу только в разрешенных местах после того, как убедились, что это безопасно для всех участников дорожного движения.
Если идете с детьми, действует следующее правило: взрослый держится поближе дороги, а по правую руку идет ребенок. Если имеете при себе детскую коляску, желательно, чтобы она также была со светоотражательными элементами.
"Деятельность всех общественных заведений, работающих в сфере обслуживания, направлена, в первую очередь, на удовлетворение потребностей своих посетителей. Основной девиз - отвечать на желание своих клиентов на языке удовольствия", - отмечает Виктория.
По ее словам, это возможно только из-за уважения достоинства и чести посетителей. Именно эти законы человечности делают сферы обслуживания качественными в сложное для страны время.
"Исходя из этого и обстоятельств, в которых живут миллионы украинцев, уверенно могу утверждать, что сегодня пишется новая конвенция норм и правил гостеприимства", - убеждена специалист.
Кафе и кафе часто переоборудованы в коворкинги для посетителей (фото: unsplash.com)
Корректно ли сидеть в кафе, заказав один кофе? Ведь заведение не получит существенной прибыли.
Ответ Виктории - да, это вполне корректно
"В настоящее время кофейни играют роль своеобразного пункта несокрушимости. Согласно правилам гостеприимства администрация должна обеспечить посетителей не только ассортиментом меню, но и повышенным вниманием к настроению и базовым потребностям", - объясняет она.
Эксперт также рекомендует владельцам заведений увеличить количество подзарядных станций, добавить места, продумать многоаспектность функционирования потребностей посетителей с маленькими детьми.
Может ли владелец или работник заведения сделать какое-либо замечание посетителю по поводу пребывания?
Посетитель определяет свой заказ и его количество, а задача заведения удовлетворить его желание, поэтому никто не может делать замечания. Это возможно только когда посетитель нарушает атмосферу заведения шумными выкриками или непристойным или угрожающим поведением.
В свою очередь посетители должны быть готовы понять персонал заведения и помочь другим гостям при необходимости. Например, поделиться розеткой, уступить место, не требовать быстрой подачи кофе или блюд, не забывать о чаевых.
Также будьте готовы пойти навстречу персоналу или другим гостям заведения (фото: unsplash.com)
"У нас сейчас одна цель - согреть друг друга! И при отсутствии света это возможно словом, благодарностью, пониманием и внимательным отношением друг к другу!", - говорит Виктория.
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