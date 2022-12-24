"Мне только кофе": корректно ли долго работать в заведении, заказывая только напиток

Поведение на улице во время сумерек

По словам Виктории, очевидно, что война в стране изменила многое вокруг, в том числе и сферу этикета. Поэтому некоторые нормы могут даже больше казаться правилами безопасности, чем поведения, но сейчас это комбинируется.

Носите одежду со светоотражающими элементами или пользуйтесь фонариками. Таким образом вы проявляете уважение к водителям на дорогах, которым достаточно непросто ехать в темноте.

Старайтесь организовать свой путь на неосвещенных участках таким образом, чтобы идти максимально удаленно от проезжей части.

Если вы пешеход, позаботьтесь о собственной безопасности на дороге. Это также уважение к водителям (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Переходите дорогу только в разрешенных местах после того, как убедились, что это безопасно для всех участников дорожного движения.

Если идете с детьми, действует следующее правило: взрослый держится поближе дороги, а по правую руку идет ребенок. Если имеете при себе детскую коляску, желательно, чтобы она также была со светоотражательными элементами.

Поведение в общественных заведениях

"Деятельность всех общественных заведений, работающих в сфере обслуживания, направлена, в первую очередь, на удовлетворение потребностей своих посетителей. Основной девиз - отвечать на желание своих клиентов на языке удовольствия", - отмечает Виктория.

По ее словам, это возможно только из-за уважения достоинства и чести посетителей. Именно эти законы человечности делают сферы обслуживания качественными в сложное для страны время.



"Исходя из этого и обстоятельств, в которых живут миллионы украинцев, уверенно могу утверждать, что сегодня пишется новая конвенция норм и правил гостеприимства", - убеждена специалист.

Кафе и кафе часто переоборудованы в коворкинги для посетителей (фото: unsplash.com)

Корректно ли сидеть в кафе, заказав один кофе? Ведь заведение не получит существенной прибыли.

Ответ Виктории - да, это вполне корректно

"В настоящее время кофейни играют роль своеобразного пункта несокрушимости. Согласно правилам гостеприимства администрация должна обеспечить посетителей не только ассортиментом меню, но и повышенным вниманием к настроению и базовым потребностям", - объясняет она.

Эксперт также рекомендует владельцам заведений увеличить количество подзарядных станций, добавить места, продумать многоаспектность функционирования потребностей посетителей с маленькими детьми.

Может ли владелец или работник заведения сделать какое-либо замечание посетителю по поводу пребывания?

Посетитель определяет свой заказ и его количество, а задача заведения удовлетворить его желание, поэтому никто не может делать замечания. Это возможно только когда посетитель нарушает атмосферу заведения шумными выкриками или непристойным или угрожающим поведением.

В свою очередь посетители должны быть готовы понять персонал заведения и помочь другим гостям при необходимости. Например, поделиться розеткой, уступить место, не требовать быстрой подачи кофе или блюд, не забывать о чаевых.

Также будьте готовы пойти навстречу персоналу или другим гостям заведения (фото: unsplash.com)

"У нас сейчас одна цель - согреть друг друга! И при отсутствии света это возможно словом, благодарностью, пониманием и внимательным отношением друг к другу!", - говорит Виктория.