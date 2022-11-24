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Звезда "Квартала 95" выходит замуж за британца и готовится стать мамой

Ирина Сопонару рассказала о своем парне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Актриса "Квартала 95" Ирина Сопонару рассказала, что более полутора года находится в отношениях с британцем, по имени Рис. По словам звезды, она поначалу волновалась начинать встречаться с парнем, ведь привыкла быть сама.

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

Ирина уже успела познакомиться с родителями Риса, их встреча прошла прекрасно.

"Не было у меня какого-то волнения даже типа: "Ой, а если я им не понравлюсь?". Ну почему я им должна не понравиться, я женщина, которая очень любит их сына", - рассказала она.

Сопонару добавила, что уже готова к свадьбе, но она состоится после победы Украины.

"Я очень долго не была готова к свадьбе, вот сейчас она и пришла. Мне хочется, чтобы это был праздник в полном смысле этого слова, чтобы все радовались и праздновали. Не так, чтобы: "Дай Бог, чтобы сирены не было", - добавила Ирина.

Ирина Сопонару рассказала о своем парне (скрин)

Также актриса уже серьезно задумывается о материнстве. Однако сейчас рожать звезда боится из-за войны.

Звезда отметила, что ничего не имеет против того, чтобы усыновить ребенка, лишенного родительской опеки. Ирина пока с парнем это не обсуждала, но актриса уверена, что Рис не будет против.

"Я когда-то говорила о том, что я не против усыновления. Я этого мнения не исключаю, что возможно это произойдет. Но сейчас мне просто банально страшно. Он готов к диалогу, но этот разговор я поставила на паузу, потому что это невозможно реализовать. Когда придет время, я к этому разговору вернусь", - отметила она.

Ирина Сопонару с парнем, по имени Рис (instagram.com/irinasoponaru)

Ранее Сопонару рассказывала о "пикантных" ситуациях на сцене.

Также недавно солистка группы KAZKA впервые рассказала о новых отношениях.

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акторкаІрина Сопонару