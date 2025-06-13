"Мне стыдно": популярный певец оказался в больнице и раскрыл причину (видео)

Почему MELOVIN оказался в больнице

Певец признался, что у него были проблемы со зрением. А из-за страха много лет не решался сделать лазерную коррекцию.

Он шесть лет откладывал "на завтра" восстановление зрения. У MELOVIN был астигматизм, до операции его левый глаз видел лишь на 25%, а правый - на 40%.

"Вчера я говорил, что потерял зрение, а сегодня мне его вернули. То, что я вижу - это не передать словами. Я так видел только в линзах! А когда я первые разы

надевал их - ревел на улице, потому что не представлял, что так можно видеть! Мне стыдно, что я ходил и боялся сделать лазерную коррекцию зрения", - рассказал певец.

"Когда я лежал и увидел белый свет во время работы лазера, чтобы вы понимали, он работает всего 15 секунд, и когда все стало белым, я сказал: "Доктор, кажется, я уже в раю", - также вспомнил он.

MELOVIN перенес операцию (скриншот)

Кроме этого, на видео из больницы MELOVIN пошутил, что делает операцию "только чтобы видеть" Артема Пивоварова. В сети уже давно ходят слухи, что певцы планируют фит или даже уже создали совместную песню.

"Хахах. Желаю тебе скорейшего восстановления", - написал Пивоваров в ответ на шутку.