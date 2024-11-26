"Мне нужно помыть руки". Женщина купила рождественский адвент-календарь и нашла внутри странный сюрприз

Мама двоих детей Кэт Лефевер с Сиднеем купила для своей семьи в магазине бывших в употреблении вещей адвент-календарь для всей семьи. Календарь был в форме рождественского домика и то, что женщина нашла внутри - ее шокировало.

Кэт приехала из магазина и решила снять на видео распаковку домика, чтобы поделиться со своими подписчиками в TikTok , но что-то пошло не так.

По словам женщины, она любит экономить, особенно, когда речь идет об интересных и причудливых вещах.

"Когда увидела этот календарь за 12 долларов, то поняла, что должен его купить", - говорит Кэт.

На адвент-календаре в форме рождественского домика изображена типичная праздничная сценка, дополненная вращающейся елкой. Под ней расположены ряд пронумерованные коробочки и каждая из них содержит лист бумаги с интересной задачей по подготовке к Рождеству.

"Я проверила несколько коробочек перед тем, как купить домик. Там не было ничего провокационного. Например, посмотреть рождественский фильм или прочитать книгу, сфотографироваться с Сантой, купить какой-то наряд", - говорит мама двоих детей.

Однако во время съемки для TikTok Кэт решила продемонстрировать бумажки из домика и ее ожидал сюрприз. На некоторых были указаны очень неожиданные задачи: "Попробуй новую позицию в сексе", "Займись любовью", "Сойди с ума".

Она догадалась, что календарь, скорее всего, продавался поначалу пустым. А тот, кто купил его первым, добавил все эти бумажки, где были перемешаны обычные желания и сексуальные.

"Мне нужно пойти и помыть руки. Никогда не знаешь, что найдешь внутри подержанных вещей. Так что, думаю, это тоже определенное удовольствие", - сказала Кэт.