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"Мне нравится быть украинцем": звезда "Скаженого весілля" выучил язык и отказался сниматься в РФ

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Четверг 03 ноября 2022 18:25
"Мне нравится быть украинцем": звезда "Скаженого весілля" выучил язык и отказался сниматься в РФ Актер Арам Арзуманян выучил украинский язык (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Звезда известной украинской комедии "Скажене весілля" актер Арам Арзуманян рассказал, что считает себя "украинским националистом". После полномасштабного нападения России он выучил украинский язык.

Об этом он рассказал в интервью ЖВЛ на YouTube.

По словам актера, украинский язык ему удалось выучить очень легко и дал несколько советов.

"Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем", - сказал Арзуманян.

&quot;Мне нравится быть украинцем&quot;: звезда &quot;Скаженого весілля&quot; выучил язык и отказался сниматься в РФАктер Арам Арзуманян рассказал, как выучил украинский язык (скрин)

Также он поделился способом, который поможет быстро и легко избавиться от привычки разговаривать на русском языке в быту. Он советует читать украинские книги вслух.

"Я хочу обратиться к тем, кто говорит, что трудно перейти на украинский язык. Поверьте мне, армянину, который вырос в Запорожском крае, где все общались на русском, - перейти на украинский язык легко. Если бы ты хотел сердцем", - рассказал он.

&quot;Мне нравится быть украинцем&quot;: звезда &quot;Скаженого весілля&quot; выучил язык и отказался сниматься в РФАктер Арам Арзуманян рассказал, как выучил украинский язык (скрин)

Актер говорит, что его четкая проукраинская позиция не отпугнула российских работодателей, которые предлагают ему до сих пор проекты во время войны в Украине. В таких случаях Арзуманян сразу пишет, что не сотрудничает со страной-агрессором.

Он также отметил, что россияне очень наглые и даже после отказа продолжают предлагать ему съемки.

"Она пишет: "Это платформа интернет, но съемки в Москве". Я пишу сразу: "Я же вам ответил уже". Она пишет: "Я вас не понимаю". Неужели у вас хватает наглости такое писать. Возможно, думают, если я армянин, так мне все равно", - добавил Арзуманян.

Ранее мы сообщали, что известный актер, игравший в "Кріпосній" и "Спіймати Кайдаша", пошел защищать Украину.

Также мы писали, что актер Анатолий Белый покинул Россию после удара по Виннице.

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