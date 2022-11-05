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"Мне так противно": жена Скичка отказалась общаться на русском языке после отдыха в Турции

Жена Александра Скичко отказалась общаться на русском языке (instagram.com/elizaveta.yurusheva)
Автор: Татьяна Самарук

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева полностью перейти на украинский язык, хотя раньше считала, что это делать необязательно. Соответствующее решение она приняла после отдыха с детьми в Турции.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, на отдыхе она встретилась с гражданами страны-агрессорки. Поэтому она осознала, что не желает иметь ничего общего с россиянами, включая язык.

"Не думала, что каникулы детей и наша с ними поездка в Турцию так сильно повлияет на меня и я буду ей безгранично благодарна. Знаете, за что? За то, что она раз и навсегда отбила желание говорить на российском языке. К сожалению, да, мне для этого решения понадобилось оказаться рядом с этой мразотной нацией, чтобы я поняла, что не хочу иметь с ними ничего общего! Мне так противно!" - сообщила она.

Елизавета Юрушева с мужем (instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Она заявила, что все месяцы полномасштабной войны будто бы жила в другом мире, поскольку находилась с детьми в Европе и преимущественно общалась на английском или немецком языке. Однако с близкими в быту она использовала русский язык, ошибочно считавший своим родным.

Жена Скичка отметила, что якобы будет создавать новую себя и выходить из зоны комфорта для лучших перемен.

"Надо выйти из своего комфортного пузыря и измениться прежде всего внутри. А еще я поняла, что в этот отпуск вообще не понимала, на каком языке говорю, где живу и что делаю... Только после этой остановки до меня дошло, что происходит с моей жизнью и как все вокруг меня изменилось", - поделилась Елизавета.

Елизавета Юрушева с мужем и детьми (instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Ранее мы сообщали, что звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян выучил украинский язык и отказался сниматься в РФ.

Также мы писали, что известный актер, игравший в "Кріпосній" и "Спіймати Кайдаша", пошел защищать Украину.

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Александр СкичкоЄлизавета Юрушева