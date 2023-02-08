"Мне сильно страшно": Маша Ефросинина показала проводы своего мужа на фронт

Судя по всему, муж ведущей принял решение давно отправиться на фронт. По ее словам, ей не хватало мужества поделиться этим с подписчиками.

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз в это утро, провожая его. Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно", – поделилась Маша.

Бизнесмен Тимур Хромаев принял решение защищать Украину (instagram.com.mashaefrosinina)

Как рассказала телезвезда, на решение мужа повлиять она не могла, поэтому ей только остается верить и ждать его возвращения.

"Но я ничего не могу сделать - это решение моего мужа, ваших мужчин. И под завалами страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость", - добавила она.

Муж Ефросининой служит в ВСУ (instagram.com.mashaefrosinina)

Напомним, что Тимур Хромаев отправился добровольцев в ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В августе 2022 года в одном из интервью Маша честно призналась, что была очень зла на своего супруга, за то, что он принял такое решение, не посоветовавшись с ней.

"Я просто не могла поверить. То есть я и винила его, и злилась на него, и кричала: "Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?!" Все это было. Я даже не буду скрывать", - говорила она.