Мне 30 и я девственница. Как правильно сказать об этом моему новому бойфренду?

Почему девушки готовы избавиться от целомудрия

Причин много:

"девственность пугает партнера"

"Боюсь, что у меня не получится и я наберусь стыда"

"а что если он подумает, что меня никто не хотел"

"долго быть целомудренной плохо для здоровья"

Все это мифы, но они крепко сидят в голове. Девственность сейчас не в моде, поэтому девушки, которые "затянули" с началом половой жизни, могут волноваться о том, как сказать об этом партнеру.

Остаться девственной до 30 лет - это личное решение, которое может быть обусловлено разными причинами. Каждый человек уникален, и его выбор сохранять невинность до определенного возраста индивидуален.

Причины, почему девушка может оставаться девственной до 30 лет:

1. Религиозные или нравственные убеждения: некоторые женщины могут сохранять невиновность из-за своих религиозных или нравственных убеждений, веря, что секс должен происходить только в рамках брака или серьезных отношений.

2. Поиск подходящего партнера: девушка может не встретить того, с кем чувствует себя комфортно и безопасно для вступления в интимные отношения.

3. Фокус на карьере или личном развитии: некоторые женщины могут сосредотачиваться на карьере, образовании или личных целях.

4. Психологические или эмоциональные причины: психологические травмы, страх перед интимностью или отрицательный опыт прошлых отношений могут повлиять на решение сохранять невиновность.

5. Культурное или семейное влияние: традиции и ожидания семьи или культурной среды могут также играть роль в принятии этого решения.

"Сохранять невинность - это так же нормально, как и иметь много половых связей! Это право выбора каждого, и если он осознан - все хорошо", - подчеркивает психолог.

Последствия сохранения невиновности к зрелому возрасту

Сохранение невиновности может иметь разные последствия, зависящие от культурного, психологического, социального и индивидуального контекста.

Психологические последствия

1. Чувство гордости или удовлетворения: для некоторых людей сохранение невиновности может служить источником гордости и удовлетворения.

2. Тревога и неуверенность: другие могут чувствовать тревогу или неуверенность из-за того, что они отличаются от своих сверстников.

3. Стресс и давление: в некоторых культурах или социальных группах может существовать давление на человека.

Социальные последствия

1. Отношение окружающих: в определенных кругах сохранение невиновности может восприниматься положительно, в других - отрицательно.

2. Социальная интеграция: возможные трудности во взаимодействии со сверстниками или в романтических отношениях из-за различных ожиданий и опыта.

Физические последствия

1. Позднее сексуальное дебютирование: может повлиять на физическое и эмоциональное здоровье.

2. Рискованное поведение: недостаточное сексуальное образование или неуверенность могут привести к рискованному поведению во время первого сексуального опыта.

А есть ли хоть какой-нибудь позитив?

Конечно, есть, и позднее начало половых отношений может уберечь от других проблем. К примеру:

1. Защита от заболеваний: отсутствие сексуальных контактов снижает риск передаваемых половым путем инфекций.

2. Отсутствие нежелательной беременности: исключение риска нежелательной беременности к моменту, когда индивид будет готов к этому.

"Сохранение невиновности к зрелому возрасту имеет как положительные, так и негативные аспекты. Важно, чтобы каждый человек принимал решения, исходя из собственных убеждений, ценностей и готовности. Поддержка, понимание и открытость в общении могут помочь в преодолении возможных трудностей и способствовать здоровому развитию отношений", - объясняет Наталья Гарина.

Как сообщить партнеру о девственности

Разговор на такую личную тему может быть сложным, но важно подойти к нему открыто и честно. Вот несколько советов, как можно рассказать своему новому бойфренду о том, что вы девственница:

Выберите правильный момент: Найдите спокойное время, когда вы оба можете спокойно поговорить без спешки и отвлекающих факторов.

Будьте честны: Честность – это основа любых здоровых отношений. Начните разговор с того, что вам важно быть откровенным. Укажите, что вы хотите, чтобы вас услышали.

Выражайте свои чувства: Поделитесь своими чувствами и мыслями о том, почему вы решили оставаться нетронутыми до сих пор. Возможно это ваши личные убеждения, религиозные причины или другие обстоятельства.

Оставайтесь спокойной: Во время разговора старайтесь оставаться спокойным и уверенным. Это поможет вашему партнеру понять, что это важный вопрос для вас.

Будьте готовы к реакции: Понимайте, что его реакция может быть разной. Дайте ему время обдумать сказанное и задать вопрос, если ему это нужно.

Вот пример того, как можно начать разговор:

"Я хочу поговорить с тобой о чем-то важном для меня. Ты знаешь, я очень ценю наши отношения и хочу быть с тобой честной. Я девственница, и для меня это важный аспект моей жизни. Я решила поделиться этим с тобой, потому что ты мне очень важен."

Запомните, что открытость и честность в отношениях помогут укрепить доверие и понимание между вами.