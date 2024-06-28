"Меня жестоко связали и потащили по коридорам". Пэрис Хилтон стала жертвой сексуального насилия

Светская львица Пэрис Хилтон вспомнила, как в подростковом возрасте она подвергалась сексуальному насилию в учебном заведении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Детали

43-летняя знаменитость и участница реалити-шоу Пэрис Хилтон откровенно рассказала о своем опыте обучения в школе-интернате, выступая с речью на Капитолийском холме относительно жестокого обращения с детьми в социальной системе США.

"Я знаю из личного опыта, какой вред наносят в интернатах и лечебных учреждениях для молодежи", - заявила она в своем вступительном докладе перед Конгрессом в Вашингтоне.

Хилтон вспомнила, что в 16 лет ее насильно вытащили из постели и отправили в школу Прово-Каньон в штате Юта для прохождения реабилитации и коррекции ее бунтарского поведения.

"Эти программы обещали исцеление, рост и поддержку, но вместо этого мне не позволяли свободно передвигаться или даже смотреть в окно в течение двух лет", - пояснила она.

Затем Пэрис раскрыла правду о том, что пережила насилие в школе.

"Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала. Меня жестоко связали и потащили по коридорам, раздели догола и бросили в одиночную камеру", - добавила звезда.

Однако певица не винит своих родителей, Рика и Кэти Хилтон, за пережитый травматический опыт, утверждая, что их обманули.

Светская львица, мать двоих детей - годовалого сына Феникса и 7-месячной дочери Лондона от мужа Картера Реума, также выразила поддержку родителям приемных детей и самим детям, которые чувствуют себя брошенными.

Бизнесвумен подчеркнула, что у некоторых из этих детей нет родителей, которые бы регулярно следили за их состоянием, что может привести к трагическим инцидентам.

К слову, в 2020 году звезда реалити-шоу впервые открыто рассказала о своем прошлом в документальном фильме "Это Пэрис".

В фильме она утверждала, что сотрудники школы Прово-Каньон запугивали детей и применяли физическое насилие, включая избиение и удушение учеников.