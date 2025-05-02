"Меня туда тянет". Финалистка "Холостяка" с Тереном после окончания шоу сошлась с бывшим

Еще на старте 13-го сезона "Холостяка" вокруг участницы Насти Юзьвак начали появляться слухи, вызвавшие оживленное обсуждение в Сети.

Блогер Беспалов утверждал, что до участия в проекте девушка встречалась с влиятельным и состоятельным мужчиной.

Более того, он уверял, что тот якобы профинансировал ее участие в шоу и ожидал ее возвращения в Лондон.

Настя не оставила эти обвинения без ответа: она подтвердила, что действительно имела серьезные отношения до "Холостяка", однако подчеркнула - на момент кастинга уже была свободной. Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

По ее словам, роман завершился в январе, а на отбор в шоу она попала в мае.

Впрочем, после завершения телепроекта Юзьвак почти сразу возобновила отношения с бывшим.

"Мы решили с моим бывшим сойтись. До этих отношений я всегда была против возвращения к бывшим. Но это очень трансформационные для меня отношения и я чувствую, что нам надо пройти еще какой-то период вместе. Есть что-то такое, что туда меня тянет. Будет ли это навсегда - не знаю. Я не планирую", - рассказала Анастасия.

Позже Юзьвак впервые поделилась с подписчиками кадрами со своим бойфрендом и немного рассказала о нем. Настя Юзьвак и бойфренд (скриншот из видео)

Ее избранник - бразилец, и пара общается на английском языке. Их знакомство состоялось в ночном клубе: тогда Настя несколько раз отказывала ему в свидании, но в конце концов, после четвертой попытки, все же согласилась.

К слову, блогер Беспалов оказался прав - любимый девушки действительно очень обеспечен.

Как призналась финалистка "Холостяка", он занимает должность финансового директора в крупной компании и имеет еще несколько источников дохода. До участия в проекте пара была вместе около двух с половиной лет.

Напомним, Анастасия Юзьвак была одной из финалисток 13 сезона "Холостяка", однако сердце главного героя шоу Александра Будько, известного также как "Терен" - выбрало другую.

После завершения проекта он начал отношения с волонтеркой Инной Белень. Их роман длился определенный период, однако уже в феврале стало известно, что пара разошлась.