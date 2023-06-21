"Меня это бесит": звезда сериала "Кухня" рассказала о ссорах с мужем из РФ из-за войны в Украине

Почему возникают ссоры

Знаменитость рассказала, что причиной недоразумений становятся так называемые "хорошие россияне", не поддерживающие развязанную Россией войну в Украине. Екатерина убеждена, что таковых нет. Однако гражданский муж Кузнецовой с ней не соглашается.

"У нас даже сейчас происходят скандалы из-за того, что у него там есть какие-то друзья. И он говорит: "Ой, там тот поехал туда". А я говорю: "Ну понятно, сейчас там будет отсиживаться. Все хотят изменить режим, но где-то наблюдать со стороны". Меня это бесит, и мы с ним начинаем из-за этого ссориться", - рассказала актриса.

Екатерина Кузнецова (скриншот)

Знаменитость подчеркнула, что обычно бойфренд извиняется, ведь понимает, почему у его любимой такое отношение к россиянам.

"Он всегда извиняется и говорит, что меня понимает", - поделилась она.

Кроме того, гражданский муж актрисы еще в 2017 году понимал, что происходит в его стране. Он планировал задолго до начала полномасштабной войны в Украине уехать из страны-агрессорки, однако актриса была против, ведь должна была там работать.

"Он с 2017 года был шокирован всем происходящим там. Если бы я не сказала, что у меня работа, мы бы, наверное, там и не жили. Но у меня была работа, контракты и я хотела быть реализована", - рассказала Екатерина.

Предлагают ли сейчас работать в России

По словам актрисы, даже после того, как она заявила о своей позиции, ей ей до сих пор пишут и предлагают сняться в российском кино.

"То есть сейчас должны быть 3 часть "Родком 3", я снималась там. Мне очень нравится, когда мне присылают сообщение "А что там Кузнецова, что с ней происходит?" - говорит она.

К тому же очень часто знаменитость приглашают на развлекательные российские программы. Актриса говорит, что в России думают, что она все еще вернется и будет сниматься в фильмах.

Екатерина Кузнецова с гражданским мужем (instagram.com/katykino)