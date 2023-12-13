"Меня вместе с окнами и дверями вынесло в коридор": пострадавшие киевляне рассказали об ударе РФ по Киеву

Жители поврежденного здания рассказывают, что их буквально сносило взрывной волной в собственных домах. Один из мужчин рассказал, что после взрыва почувствовал теплую воду на руках и ногах, а потом понял, что это его кровь.

Александр и его сын Евгений - жители многоквартирного дома. В 10-15 метрах от которого рухнули обломки сбитой вражеской ракеты. На месте падения образовалась большая воронка. А взрывной волной повредило само здание, припаркованные авто загорелись и их перебросило через забор в детсад рядом.

"Около трех часов я пробудился, и какой-то импульс почувствовал. Тревоги не было. Был сильный взрыв. Я сразу подошел к шкафу взять чемодан первой необходимости. Не успел подхватить, как взрывной волной меня снесло. Почувствовал, что такая теплая, как вода, но - кровь на обеих руках, на ногах. Это меня не сильно расстроило, потому что побежал уже с чемоданом к отцу и убедился, что его не ранило. Сказал, что собирай чемодан первой необходимости, и побежал к бабушке", – рассказал Евгений.

83-летняя женщина в этот момент находилась в дальней комнате у балкона. Она не сразу поняла, что произошло, но, к счастью, она не пострадала.

Евгений с папой не сразу смогли выйти из небольшого общего для нескольких квартир коридора, потому что взрывная волна деформировала дверь. Их тяжело было открыть, пришлось ждать спасателей. Они отметили, что чрезвычайники, полиция и скорая прибыли на место буквально через несколько минут.

"Люди начали спускаться… Во-первых, было задымление: машины начали гореть и вот этот чад, гар… люди в панике не соображают. Ну хорошо, что быстренько кто-то понял и говорит: "Давайте все на улицу". И тут под стеночку (дома - ред.) все ночью выходили. Вот как рвануло - все, что могли, одели и - на улицу", - рассказал Александр.

В палатке во дворе мужчины вместе с полицией зарегистрировали факт повреждения жилья. Сейчас в палатках принимают всех жильцов дома - там можно поесть, выпить чаю или кофе.