Ученые назвали эмоцию, которая в разы повышает риск возникновения инфаркта или инсульта

Новое исследование показывает, что на состояние сосудов человека могут существенно повлиять эмоции. Достаточно всего нескольких минут и организм начинает негативно реагировать.

Что это за эмоция и как она влияет на организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование группы ученых из Колумбийского университета, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Исследователи решили выяснить, как негативные эмоции могут влиять на состояние кровеносных сосудов. Для эксперимента были приглашены около 300 человек старше 18 лет. У всех участников не было серьезных проблем со здоровьем, в том числе с сердечно-сосудистой системой. Также у добровольцев не было сахарного диабета второго типа и вредных привычек.

Во время испытаний ученые решили проверить, как будут меняться показатели здоровья у добровольцев, в зависимости от эмоций - тревоги, гнева, грусти.

Их посадили в удобные кресла и предложили расслабиться на 30 минут. Им не разрешали спать, пользоваться телефоном, общаться между собой, читать книгу или выполнять другие действия. В помещении также контролировали температуру, чтобы она не повлияла на чистоту эксперимента.

У всех участников измеряли давление, а также следили за их общим состоянием здоровья с помощью специальной аппаратуры. Перед экспериментом у всех взяли кровь на анализ.

После получения исходных показателей всех добровольцев распределили на четыре группы: гнев, тревога, грусть и нейтральное состояние.

Людей, которые оказались в первых двух группах, просили вспомнить события, вызывающие определенные эмоции - когда они сильно злились или тревожились. Участники из третьей группы должны были испытать грусть, поэтому им читали соответствующий эмоциональный текст в течение восьми минут. Тем, кто оказался в контрольной нейтральной группе, надо было просто считать от 1 до 100.

Далее ученые получили необходимые данные и стали сравнивать результаты между "эмоциональными" группами. Оказалось, что самые значительные отклонения были у тех людей, которые испытывали гнев.

Как только человек начинает злиться, это сильно сказывается на состоянии сосудов: они не могут нормально расширяться, что влияет на состояние кровотока. Более того, все возвращается к нормальному состоянию только через 40 минут после угасания гнева. Все время до этого сосуды находятся в стрессе, что значительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, говорят эксперты.

"Нарушение функции сосудов связано с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Как показали наблюдения, именно гнев имеет самую разрушительную силу. Что касается тревоги или грусти, эти эмоции тоже вредны, но в меньшей степени", - объяснил доктор медицинских наук, профессор и ведущий автор исследования Даичи Симбо.