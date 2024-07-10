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"Мне ужасно больно": MELOVIN шокировал решением перенести концерты

Среда 10 июля 2024 19:45
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"Мне ужасно больно": MELOVIN шокировал решением перенести концерты Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Катерина Зелинская

Украинский певец MELOVIN заявил о переносе концертов по Украине и признался, что ему очень больно из-за этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram исполнителя.

На своей странице певец признался, что он очень сильно ждал концертов в Ровно, Луцке и Житомире, однако он вынужден перенести их на октябрь. MELOVIN отметил, что последние события натолкнули его на серьезные размышления.

Костя поделился, что он не может игнорировать количество отказов от билетов, которые его команда получает последние дни. Артист объяснил, что возвращают их преимущественно из соображений безопасности.

&quot;Мне ужасно больно&quot;: MELOVIN шокировал решением перенести концертыInstagram-stories исполнителя Melovin (Скриншот)

"События последних дней, натолкнули меня на серьезные размышления, я не имею никакого права брать ответственность за проведение этих мероприятий при обострении обстрелов нашей страны агрессором. Наша с вами безопасность стоит на первом месте. Настроение зрителя прямо пропорционально зависит от количества крови и боли причиненных врагом", - добавил Бочаров.

Артист отметил, что все купленные билеты остаются действительными и добавил, что фанатов ждет приятный бонус, в виде новых композиций. В комментариях к публикации Костя подчеркнул, что он испытывает страшную боль из-за этой ситуации.

"Мне ужасно больно", - написал певец.

&quot;Мне ужасно больно&quot;: MELOVIN шокировал решением перенести концертыMelovin (фото:instagram.com/melovin_official)

Некоторые из фанатов возмутились решением исполнителя, а кто-то наоборот, поддержал кумира. Вот некоторые из комментариев:

  • Это очень круто, особенно когда ты все подстраиваешь под этот концерт и эту дату. К сожалению, на концерт, которого я ждала 4 года, я не попаду...
  • Больно… Просто невероятно больно… Обнимаю сердцем…
  • Не могу и не хочу принимать эту реальность, но другого выбора нет. Я буду ждать.
  • Очень больно от этого, но смотря на все - это правильное решение. Увидимся в октябре! Обнимаем!
  • Так спокойно, берём себя в руки! (Самоуспокаиваюсь). С мерой безопасности это правильно, с последними событиями. Надеюсь, все будет спокойно в октябре и вы круто потусите.

Напомним, что 8 июля армия РФ совершила массированную ракетную атаку по многим городам Украины. Был поврежден и корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве. От обстрела пострадали десятки человек, среди погибших есть дети.

Кстати, недавно мы рассказывали, что Алина Бурик назвала сумму, которую одержала за победу в "МастерШефе".

Читайте также о дочери Фагота из "ТНМК", которая живет в России.

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