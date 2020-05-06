Під Мелітополем пронісся гігантський смерч: відео руйнівної стихії

Величезний смерч пронісся під Мелітополем у Запорізькій області та наробив лиха біля села Степове і селища Малий Утлюг. Грізне атмосферне явище помітили місцеві жителі та зняли повітряні вихори на відео.

На кадрах в мережі видно, що торнадо досягало у висоту багато сотень метрів, а "хобот" ховався у величезній хмарі. Фахівці Мелітопольської метеостанції зауважили із посиланням на дані локаторів, що купчасто-дощова (грозова) хмара підіймалася до висоти 11 км.

Короткочасний смерч навідався в селище Малий Утлюг і пошкодив конструкцію дахів будинків та порвав в районі лінії електропередач. Потужні вітри зірвали десятки листів шиферу на будівлях і розкидали навколо.

Як заявив голова Семенівської ОТГ Андрій Єрмоленко, нові листи шиферу вже привезли, пишуть місцеві ЗМІ.

На щастя, в результаті торнадо ніхто не постраждав, а руйнування не були значними.

За словами мешканців району, такі явища стали відбуватися все частіше.

Відео: Смерч пронісся під Мелітополем 5 травня

Синоптики пояснили, що смерч 5 травня утворився на стику теплих і холодних атмосферних фронтів. Він був короткочасним, але сягав величезної висоти.

"Смерч - це вихор з вертикальною віссю обертань, діаметром від декількох метрів до декількох сотень метрів. На стику теплих і холодних повітряних мас утворилася потужна купчасто-дощова хмара. Її, до речі, можна було спостерігати і з Мелітополя. Так ось ця купчасто-дощова хмара вчора за даними локаторів піднялася до висоти 11 км", - розповіли в Метеостанції, передає видання "РІА Мелітополь".

Величезна воронка виникла вчора напередодні грози та неабияк налякала місцевих жителів.

До речі, рік тому в травні під Мелітополем також проносився величезний смерч...

Відео: Смерчі під Мелітополем стали з'являтися все частіше - торнадо в травні 2019-го

...а в серпні 2019-го в Приазовському районі торнадо страшенно налякало відпочивальників. Втім, під Мелітополем у тому ж місяці жителі були шоковані дійсно незвичайним смерчем - він повністю складався з літаючих комах.

Зазначимо, що днями під Одесою помітили стовп смерчу з пилу висотою в кілька десятків метрів. Очевидці зняли відео з унікальним атмосферним явищем і виклали в мережу.