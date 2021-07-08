У Яремче п'яний поліцейський збив красиву байкершу: винуватець вже спробував все "порішати"

В Яремче Івано-Франківської області п'яний співробітник поліції збив на трасі молоду байкершу з Києва. Жінка загинула на місці аварії від отриманих травм.

Дівчина загинула на місці

ДТП сталася вранці у вівторок, 6 липня на вулиці Свободи в Яремче. 25-річний водій автомобіля Volkswagen рухався в бік Микуличина. На повороті він не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar, за кермом якого була 32-річна киянка Олена Денисенко. Дівчина загинула на місці аварії від отриманих ран.

Водій позашляховика не постраждав і відомо, що він перебував в автомобілі не один. На місці ДТП у нього була взята кров на перевірку стану алкогольного сп'яніння. Аналіз показав, що чоловік був п'яний – в його крові було 1,19 проміле. Як розповіли очевидці, водій намагався уникнути перевірки, але небайдужі свідки ДТП цього не допустили. У соцмережах стверджують, що в крові були виявлені залишки наркотичних засобів.

За кермом був співробітник Національної поліції

За попередньою інформацією, за кермом позашляховика був інспектор криміналістичного відділу СУ ГУНП в Житомирській області Антонюк СЕРГІЙ Русланович. Його батько займає теж високу посаду - начальника відділу державного екологічного контролю ПЗФ, лісів і рослинного світу Державної екологічної інспекції Поліського району Антонюк Руслан Сергійович.

У Яремче п'яний мажор На смерть збив молоду киянку

На водія відкрито вже кілька кримінальних справ

На водія Volkswagen Touareg відкрито вже кілька кримінальних справ, в тому числі й за водіння в нетверезому стані.

"Як видно, порушення ПДР у батька і сина в крові, як і перевищення проміле алкоголю: у самого Руслана Сергійовича за плечима два відкритих провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У сина - два виконавчі провадження: перше - 2019, друге - 2020. Категорія стягнення штрафів, як і у батька - у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Також Антонюк Сергій Русланович проходить за підозрою у справі про торгівлю людьми. Справу відкрито в Оболонському районному суді міста Києва. Справа № 756/3304/21", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП в Яремче відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Українці бояться, що водій уникне покарання

У мережі активно публікують інформацію про трагедію і відзначають, що винний може спробувати уникнути покарання, оскільки сам працює в Нацполіції і його батько займає високу посаду.

Ну ось і подивимося на нашу державу. ДТП зі смертельним результатом, в нетверезому стані. Скільки йому років дадуть?

Потрібно стежити за розслідуванням справи!

Примарний гонщик цю мерзоту відвідає!

З усіх інновацій, тільки зняти та ховати номери вийшло придумати. Невиправний п'яний і жорстокий колгосп.

"Мати втратила дочку, хлопець - кохану, а байкери – Оленку, члена байкерської сім'ї. А коли ми через друзів-знайомих дізналися, що 25-річний чоловік на кожному етапі встановлення деталей розслідування намагався "порішати", то в цьому випадку хочеться звернути увагу громадськості та не допустити безвідповідальності в цій ситуації", - написав спортсмен і депутат Василь Вірастюк на своїй сторінці в Facebook.