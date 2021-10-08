У Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон: "холод та вітер, плювати"

Мама однієї зі школярок поскаржилася, що її дитину не пускали в маршрутку три водії і лише четвертий зглянувся і пустив школярку в салон. Річ у тому, що дівчинці ще не встигли зробити довідку в школі, а без неї зараз в місті не пускають у транспорт.

Жінка також зазначила, що інші водії маршруток без проблем порушують правила. Вони беруть пасажирів більше зазначеного, пускають людей без масок і самі їх не носять. А ось з дитиною вирішили бути принциповими.

"І тут сказали, що у дітей повинні бути учнівські квитки. І о диво! Дітей без учнівського не пускають. Дитину вигнали з трьох маршруток! І це о 7.40 ранку. Холод, вітер. Плювати! Був же наказ. Невже не видно, що їде учень? Секретар школи просто фізично не встигла зробити ці трикляті учнівські квитки. Ну просто тому, що там має бути фото, а його ще потрібно зробити. Ну нереально встигнути за добу. Над дівчинкою зглянувся тільки четвертий водій. Шкода матюкатися не можна", - написала обурена жінка в соцмережі.

Для довідки

У Мелітополі з 7 жовтня транспорт курсуватиме в місті з 6.00 до 9.00 ранку і з 16.00 до 19.00 ввечері.

Так, в маршрутки не пускатимуть осіб, які не вакциновані від коронавірусу або не мають при собі негативний результат ПЛР-тесту. Ця вимога буде поширюватися і на водіїв. Школярам дозволили проїзд тільки з довідками зі школи.