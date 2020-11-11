Меладзе дав два концерти в Києві: карантин не перешкода

Всі квитки на концерти Меладзе були продані заздалегідь
Костянтин Меладзе дав два концерти в Києві попри на складну епідеміологічну ситуацію. Жителі столиці абсолютно спокійно йшли в Палац "Україна" і повідомили, що не бояться відвідувати такі заходи під час пандемії коронавірусу і карантину.
Увечері у вівторок, у Палаці "Україна" російський співак Костянтин Меладзе дав концерт для українців. Квитки на виступ попзірки були розкуплені заздалегідь і це при тому, що їх вартість коливалася від 700 гривень до 4 тисяч. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Варто відзначити, що напередодні Костянтин Меладзе був змушений скасувати концерт у столиці Росії – Москві. Як пояснили організатори – у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією.
Увечері 10 листопада перед входом у Палац "Україна" утворилася черга з охочих послухати виступ Меладзе. І як зізнавалися шанувальники артиста, вони не бояться йти в зал.
У розпал карантину та епідемії коронавірусу Меладзе дав два концерти в Києві
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова потрапила у скандал через свого виступу з Філіпом Кіркоровим у Дубаї.
А також ми повідомляли про те, що розгорівся скандал через виступу Олі Полякової в Харкові, який віднесли до "червоної зони" карантину.