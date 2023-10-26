Механик с 50-летним стажем назвал действенный способ экономить топливо в авто

Опытный автомеханик из США Скоти Килмер рассказал, что водители авто делают три распространенные ошибки, которые увеличивают расход бензина в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Скоти Килмера.
По словам влиятельного автомобильного эксперта Скотти Килмера, имеющего за плечами более чем 55-летний опыт работы, водителям следует следить за давлением в шинах и воздушным фильтром, если они хотят сэкономить на бензине.
"Если вы не хотите увеличить расход бензина, не используйте мошеннические гаджеты, а воспользуйтесь советами, которые я вам даю", - сказал Скоти.
Килмер предупредил, что сейчас продается много устройств, обещающих уменьшить расход бензина, что, по его словам, является полным "разводом".
К счастью, есть более простые и эффективные способы сэкономить на расходе бензина, которые в долгосрочной перспективе принесут гораздо больше пользы для автомобилей.
По словам Килмера, среди реальных вещей, которые вы можете сделать для увеличения расхода бензина, - это следить за давлением в шинах.
"Убедитесь, что давление в ваших шинах правильное, если оно неправильное, шина будет иметь слишком большое трение, что приведет к увеличению расхода бензина", - сообщил эксперт.
Вторым и не менее важным фактором является уход за воздушным фильтром, который следует регулярно чистить, чтобы обеспечить поступление достаточного количества воздуха в двигатель.
"Не используйте грязный воздушный фильтр", - советует механик.
Кроме того, водителям следует уделять внимание использованию своего автомобиля на умеренной скорости. Чем быстрее вращается ваш двигатель, тем больше топлива он расходует.
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