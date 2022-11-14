Механический или автоматический: врач рассказала, какой тонометр лучше выбрать

Какой выбрать

По словам врача, для домашних измерений следует выбирать автоматический или полуавтоматический тонометр.

"Тонометр, как например термометра, должен быть каждой аптечке, даже если в вашей семье у никого нет повышенного давления", - говорится в сообщении.

В частности, важно лишь соблюдать правила измерения, ведь это позволит получить более точные показатели.

Почему прибор показывает неверное давление

Некорректные показатели могут возникать при наложении манжета на одежду, треморе (дрожании) конечностей, употреблении крепкого кофе, чая, курении накануне, разговоре, наполненном мочевом пузыре, недостаточном отдыхе перед измерением.

Кардиолог говорит, что при выборе модели следует проконтролировать соответствие размера манжеты к объему плеча. Модели на запястье врач рекомендует использовать в качестве варианта для путешествий.



"Опция определения аритмии является приятным бонусом современных аппаратов, поэтому при выборе тонометра станет дополнительным преимуществом в выборе модели", - написала врач.

Перед вымениванием артериального давления дома, необходимо: