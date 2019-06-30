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Меган Маркл видалила груди: у мережу потрапили компрометуючі знімки (фото)

STYLERПерсони    30.06.2019 - 18:42
Меган Маркл видалила груди: у мережу потрапили компрометуючі знімки (фото)
Меган Маркл видалила груди - фото (фото: Getty Images)

Меган Маркл в молодості встановила собі імплантати

Меган Маркл видалила штучні груди, які були зроблені заради акторської кар'єри. В мережі спливли старі фото, які здивували всіх фанатів. На знімках колишня актриса є володаркою великих розмірів грудей, проте зараз у неї природний розмір. Про це повідомили британські ЗМІ, які висунули різні припущення такого рішення знаменитості.

До герцогині Сассекской прикута увага всього світу. Мільйони фанатів вивчили буквально кожен факт з життя новоспеченої матері, однак ці фотографії довгий час не викликали інтересу. В мережі з'явились фото Маркл, підтверджують те, що вона робила пластичну операцію. Мова йде про збільшення грудей.

 

Меган Маркл видалила груди (фото з відкритих джерел)

Сама Меган жодного разу не коментувала ці фото. Проте на фотографіях, які були зроблені пізніше, яскраво видно, що розмір грудей герцогині Сассекской значно зменшився.

 

Меган Маркл видалила груди (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Певно, Меган Маркл зробила операцію по видаленню грудних імплантатів. Причини такого рішення можуть бути різними. Зазначимо, що вже багато Голлівудських зірок позбулося величезних грудей, які вони отримали в результаті пластики. Серед них Памела Андерсон, Шерон Осборн, Кріс Дженнер, Брітні Спірс.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином.

Нагадаємо, що не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: британцям не сподобалося те, як герцоги вирішили привітати принца Вільяма з днем народження.

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