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Меган Маркл розкрила маленьку таємницю принца Гаррі

Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл розповіла про переваги чоловіка принца Гаррі

Меган Маркл дала своє перше інтерв'ю після переїзду в США. Ексактриса і дружина принца Гаррі поспілкувалася з всесвітньо відомою активісткою і журналісткою Глорією Стайнем. Переважно Меган і Глорія говорили про права жінок, утиски і можливості голосування на виборах, але Маркл розкрила цікавий секрет принца Гаррі.

Як виявилося, її чоловік вважає себе прихильником фемінізму. Про що він заявив Меган відразу ж після знайомства. Про це пише Elle.

Королівська невістка також зізналася, що залишається жіночною і водночас є феміністкою. І те, що два поняття не виключають одне одного, прийшло до неї тільки з віком.

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Меган Маркл в гостях у Глорії Стайнем (фото: Метт Сейлз)

Гаррі, за словами Меган, також поділяє її переконання.

"Мені подобається, що він одразу сказав тобі: "Ти знаєш, що я теж за фемінізм?! Для мене дуже важливо, щоб ти це знала", - зізналася Маркл.

Глорія Стайнем похвалила Гаррі за такі переконання і зазначила, що ця позиція дуже важлива, як для самої Меган, так і для їх сина Арчі. Адже малюк з дитинства вчиться розуміти, як важливо відстоювати і поважати права жінок.

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