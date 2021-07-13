Меган Маркл і принц Гаррі приховують справжнє ім'я дочки

Про народження другої дитини у Меган Маркл і принца Гаррі стало відомо 4 червня 2021 року. Через кілька днів у ЗМІ з'явилася інформація про те, що дівчинку назвали Лілібет Діана, нібито на честь бабусі та прабабусі одночасно.

Лілібет - так називали королеву Єлизавету, а ім'я Діана – на честь матері принца Гаррі. Пізніше з'явилася ще одна версія про ім'я новонародженої - на честь бабусі Меган Маркл.

Однак з'ясувалося, що 4 червня в США не було зареєстровано жодної новонародженої з ім'ям Лілібет. І в клініці Санта-Барбари таку новонароджену не реєстрували.

У США подібні дані знаходяться у відкритому доступі й з'ясувати справжнє ім'я народженої дитини або іншу інформацію складнощів не викличе, чим і скористалася блогер.

А ось свідоцтво про народження на ім'я Діани Маунбаттен-Віндзор було виявлено. І це говорить про те, що принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою дочку на честь бабусі – принцеси Діани. Але про це ретельно замовчують.

Меган Маркл і принц Гаррі збрехали про ім'я новонародженої дочки