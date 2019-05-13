Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над своєю дитиною: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі згідно із законом не мають повної опіки над своїм сином. Цього права також немає у Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Про це інформує Ехргеѕѕ.

Тонкощі та нюанси британського законодавства відомі далеко не всім. Наприклад, напередодні несподівано для багатьох з'ясувалося, що виявляється, Меган Маркл і принц Гаррі юридично не мають повної опіки над своєю власною дитиною.

За турботу і догляд за усіма дітьми королівської сім'ї відповідає сама Єлизавета II. І так буде продовжуватися до того моменту, як правнуки королеви не стануть повнолітніми.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/InvictusGamesNL)

Документ, відомий як "Велика думка про прерогативу у відношенні королівської сім'ї", був прийнятий ще в 1717 Георгом I. В угоді, зокрема, прописано, що король контролює утворення, виховання і шлюби онуків.

Експерт зазначає, що закон прописує навіть узгодження з монархом закордонних поїздок для неповнолітніх членів королівської сім'ї. І це правило строго виконується. Наприклад, коли Гаррі був немовлям, Чарльз питав дозволу королеви на його поїздку з Діаною і дітьми на літаку в Шотландії.

Нагадаємо, що Меган Маркл вляпалася в неприємний скандал.

Тим часом астрологи вже пророкують долю хлопчика.

Ми писали, що Посольство України привітало принца Гаррі і Меган Маркл з народженням сина.