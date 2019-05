Меган Маркл відправилася в лікарню: що відбувається

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, відправилася у лікарню, так як у неї почалися перейми. Цю інформацію офіційно підтвердили на сайті Букінгемського палацу.

Меган Маркл може стати мамою ще сьогодні, 6 травня. В офіційному документі повідомляється, що вранці у герцогині Сассекської почалися перейми і вона разом з чоловіком вирушила до лікарні.

"Офіційне підтвердження Букінгемського палацу. У герцогині Сассекської почалися перейми сьогодні вранці", - сказано в повідомлення палацу.

Скріншот

Що цікаво, спочатку новина про те, що пологи у Меган Маркл почалися, з'явилася спочатку в Twitter кореспондента Sky News Рианона Міллза, а потім Кріс Чіпс підтвердив, що Меган Маркл і принц Гаррі вже відправилися в лікарню.

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Біля Віндзора почали збиратися прихильники королівської сім'ї, які вже протягом кількох тижнів очікують радісної події. Вони зізнаються, що неважливо, хто народиться у Меган Маркл – хлопчик йчи дівчинка, вони все одно будуть святкувати.

This is how one of the #RoyalBaby super fans will be celebrating the arrival of #BabySussex...also a suggestion here from one fan that the excitement of #LineOfDuty may hurry things along with #Meghan @GMB #RoyalBabyWatch pic.twitter.com/5m7vCqYp2U