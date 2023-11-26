Меган Маркл назвала двух членов королевской семьи, оскорблявших ее расистскими вопросами

Кому Маркл рассказала о расизме

В книге утверждается, что герцогиня Сассекская переписывалась с королем. Она писала ему о том, что слышала расистские вопросы от двух человек из королевского дома. При этом допускается, что Маркл могла слышать их даже от человека, являющегося именно членом семьи.

"Неизвестно, является ли второй обвиняемый членом королевской семьи или кем-то, кто работает на семью, но они - члены королевского дома. Скоби утверждает, что знает эти имена, но законы в Соединенном Королевстве запрещают ему сообщать, кто они", - сообщает издание.

Маркл рассказывала обо всем Чарльзе (фото: Getty Images)

Эти письма Маркл посылала Чарльзу III еще в 2021 году, когда он еще не был королем. Кроме того, о расизме по отношению к своей жене писал и принц Гарри, который также переписывался с отцом.

"Меган считала, что необходимо бороться с "неосознанными предубеждениями и невежеством" внутри королевской семьи. Зато Чарльз хотел, чтобы в его письмах высказывалось, что он не испытывал "преступления" или "случайного предубеждения". Отвечая своей невестке, Чарльз хотел прояснить что-то, о чем он сильно переживал", - говорится в книге, фрагмент которой получило издание.

Принц Гарри также писал отцу о расизме (фото: Getty Images)

Скандал и обвинения в расизме - с чего все началось

В 2021 году Маркл и принц Гарри дали большое интервью Уинфри. В нем герцогиня Сассекская заявила, что слышала от представителей королевской семьи очень странные вопросы. В частности, когда Маркл была беременна впервые, кто-то спрашивал, какой цвет кожи будет у ее ребенка.

После этого принц Уильям ответил на обвинения в расизме. Он заявил, что это все неправда. На откровенное интервью реагировала и Елизавета II. Инсайдер рассказывал, что королевская семья находится в состоянии сильного шока из-за того, что этим интервью принц Гарри еще сильнее усугубил и до этого напряженные отношения с родственниками.