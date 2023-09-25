Меган Маркл может подвести под удар всю королевскую семью

Меган Маркл может подвести под удар королевскую семью

Меган очень интересная личность из королевской семьи, которая часто выходит в свет и провоцирует интересные инфоприводы для СМИ и для своих поклонников.

Меган решила снова писать мемуары о своей жизни и жизни королевской семьи.

Меган Маркл пишет мемуары (фото: Getty images)

Но эксперты считают, что это не приведет династию к хорошим последствиям. И эти мемуары могут испортить репутацию всей семьи.

Мнение первого эксперта

По мнению королевской экспертки Кристин Росс, Меган Маркл столкнется с серьезной дилеммой, если все же отважится выпустить собственные мемуары.

"Ей, безусловно, будет сложно найти баланс между тем, что лучше для нее с точки зрения имиджа, и тем, что хотят продать публике издатели", - цитируют эксперта в издании Express.

Мнение второго эксперта

А вот еще один эксперт королевской семьи Том Бауэр высказался немного точнее.

Во-первых, он точно знает, что жена принца Гарри пишет вторые мемуары, а во-вторых, он уверен, что после выхода этой книги принц Уильям уже никогда не примирится с принцем Гарри.

Поэтому станут ли вторые личные мемуары Меган Маркл полезными для семьи - сказать трудно, однако денег они могут принести достаточно. Но королевская семья вряд ли обращает внимание на суммы, которые они могут заработать на реализации книг.

Меган Маркл планирует выпускать вторые мемуары о своей жизни (фото: Getty images)

Стоит напомнить, что кроме скандальной книги "Запасной" у семейства сассекских еще есть фильмы, которые они выпускали на всемирную платформу Netflix. Эти фильмы набрали хорошие рейтинги и до сих пор вызывают интерес у большой зрительской аудитории.