Меган Маркл і Кейт Міддлтон ігнорують одна одну: фотофакт

Меган Маркл і Кейт Міддлтон дуже дивно поводилися під час останнього виходу в світ, куди герцогині приїхали на благодійний матч з поло підтримати своїх чоловіків. Чутки про розлад між Маркл і Міддлтон можуть підтвердити знімки, на яких вони ігнорують одна одну, пише Express.co.uk.

Так, експерт з мови тіла Джуді Джеймс стверджує, що Меган навмисне уникала Кейт, приділяючи всю увагу двомісячному Арчі. І Кейт, і Меган спостерігали за матчем поло, який пройшов в приватному клубі Billingbear Polo Club, зі сторони.

Кейт Міддлтон і принц Луї (фото: GettyImages)

При цьому Меган не випускала з рук Арчі, а Кейт сиділа навпочіпки з однорічним принцом Луї. Обидві герцогині ігнорували одна одну і все увагу спрямовували на дітей.

"Те, що ми побачили, схоже на двох матерів, що ув'язнені і загублені у своїх власних світах", - стверджує експерт.

Джуді Джеймс визнала, що Меган, можливо, турбувалася про те, щоб не розбудити свого сплячого сина, однак додала: "Це може бути навмисна спрба уникати один одного".

Меган Маркл і Кейт Міддлтон з синами (фото: GettyImages)

Після матчу Меган разом з Арчі попрямувала до принца Гаррі, щоб привітати його з грою. Герцогині так і не перекинулися навіть парою слів.

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила під шквал критики через інцидент на Вімблдоні, де заборонила себе фотографувати. Меган разом зі своїми подругами відвідала турнір серії Великого шолома, щоб підтримати американську тенісистку Серену Вільямс.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі зі скандалом хрестили Арчі у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія.

Ми також писали про те, що королівські експерти назвали Меган Маркл "приземленою" герцогинею.