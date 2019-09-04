Меган або Кейт? Стало відомо, кого зі своїх невісток більше любить Єлизавета II

Меган Маркл і Кейт Міддлтон - дві королівські невістки одного віку. Але це, схоже, єдине, що об'єднує герцогинь. Інсайдери королівської родини розповіли, з ким зі своїх невісток королева може підтримати лише світську бесіду, а хто здатен викликати у монарха щирий сміх, пише Express.

Інгрід Сьюард, головний редактор Majesty Magazine, впевнена, що з Кейт у Єлизавети II немає близьких відносин, незважаючи на те, що Міддлтон увійшла в сім'ю як дівчина принца Вільяма ще в 2001 році, а через 10 років стала дружиною спадкоємця престолу.

Та навіть наявність трьох онуків не розтопила серце королеви.

"Зв'язком з Кейт можуть бути її діти, але я не можу уявити, щоб королева проводила дуже багато часу, говорячи про них", - сказала Сьюард.

Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: GettyImages)

Сьюард стверджує, що відносини між Кейт і королевою більш формальні, ніж це може здатися на перший погляд.

"Королева захоплюється Кейт, але не має з нею близьких відносин, оскільки у них мало спільного", - розповіла експерт.

Але Меган Маркл королева дуже любить і хоче робить для неї все, щоб герцогиня Сассекська відчувала себе як можна більш комфортно.

"У них спільна любов до собак, і Меган знає, як змусити її сміятися", - дійшла висновку експерт.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: royal.uk)

Крім того, королева неодноразово порушувала традиції для герцогині Сассекської. Вперше ще в 2017 році, до того, як Меган вийшла заміж за принца Гаррі.

На прохання Гаррі королева Єлизавета II запросила Меган, як наречену принца, на святкування Різдва королівської сім'ї.

Крім того, королева не заперечувала, щоб розведена Маркл вінчалася з Гаррі в церкві.

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

Раніше також стало відомо, що Меган Маркл іноді відчуває роздратування через Кейт Міддлтон.