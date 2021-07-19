Медузы размером с акул: украинка разнесла "лучший курорт Херсонщины"

Курорт на Арабатской стрелке разгромили в социальных сетях. Цены на проживание высокие, а пляжный отдых был испорчен огромными медузами и прожорливыми комарами.

Как рассказала Соколова, отдых на Арабатке ей посоветовали знакомые и сообщили, что там – лучший курорт в Херсонской области.

"Мне рекомендовали его, как лучшее, что есть на Херсонщине. Вообще-то, я бронировала Хорватию, но ситуация требовала оставаться в Украине. Что ж, по цене проживания Арабатка оказалась равноценной заменой Макарской Ривьере. Курорт новый. Симпатичные домики в стиле "пляжа Малибу". С огромным панорамным окном в спальне. Главное, не забывать закрывать шторы вечером, а то народ у нас любопытный", - поделилась журналистка.

В комментариях пользователи сообщили, что цена на домики в первой линии стартуют от 4500 гривен в сутки. Автор текста добавила, что проживание чуть дальше от пляжа – дешевле. И можно сэкономить, если бронировать заранее.

Она отметила, что до моря всего 20 метров, а на пляже – чистый песок с азовской ракушкой. И его чистят несколько раз в день.

"Подозреваю, что в этом есть тайная задумка. Так как вечером, ровняя пляж, мини-трактор выпроваживает компашки, которые не против потусить до утра. Пляж отеля открыт для всех. Днем тут традиционная "пахлавамедоваятрубочкикукуруза", - рассказала Соколова и добавила, что вокруг домиков нет ресторанов и с вечера до утра тихо.

Курорт на Арабатке (Фото: facebook.com/Оксана Соколова)

Однако поесть можно было только в местной таверне и по словам журналистки, пришлось готовить самостоятельно.

"Поесть можно только в местной таверне. В греческом стиле. Но дизайн явно выигрывает у кухни. В домиках есть мультиварки. Пришлось опробовать несколько рецептов", - добавила Соколова.

Но самое неприятное было в самом море. По словам ведущей, в море были огромные медузы.

"Море скорее напоминает термальный источник. Медузы размером с акул. Но главный хищник тут – комары. Только стемнеет, нужно задраивать все люки. Благо, что в домиках есть кондиционеры. Правда, пока писала этот текст, свет выключали уже трижды", - сообщила журналистка.

Она отметила, что сам курорт – неплохая заявка на цивилизованный современный отдых. И если они не сдуются под натиском тотального "совка", то будет "херсонский олинклюзив".