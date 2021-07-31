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Замість медуз плавають дельфіни: як змінився відпочинок на Азовському морі

Автор: Роман Мирончук

Українці можуть видихнути, оскільки кількість медуз на курортах Азовського моря зменшилася. При цьому відпочивальники стали частіше помічати дельфінів, які плавають в прибережних зонах.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь".

Медуз стало менше після того, як нещодавно пройшли шторми. Завдяки цьому туристи можуть спокійно купатися в морі. Також помітно зменшилась і кількість настирливих комарів.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як відпочивальники радіють появі дельфінів біля них.

На Азовському морі помітили дельфінів (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Залізному порту Херсонської області Дельфіни влаштували відпочивальникам справжнє шоу. Вони попустували на мілководді, показуючи чорні спини туристам.

При цьому на відео також було видно, як один дельфін зловив медузу і викинув її з води.

У другому випадку, який також стався на цьому курорті, дельфін підплив до човна з відпочивальниками. Тварина вискакувала з води, гралася і намагалася обігнати човен під радісні вигуки людей.

Ми також писали про те, що дельфінів помітили в Одесі. Вони припливли близько до берега і плескалися в декількох метрах від людей. Цікаво, що тварин не злякала присутність кількох десятків відпочивальників.

Туристи з великим задоволенням спостерігали за дельфінами поки ті не зникли з поля зору.

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Азовское море