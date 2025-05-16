Медсестра похудела на 36 кг и назвала 10 привычек, которые ей в этом помогли: все очень просто

Американка Элли Янсзен похудела на 36 килограммов и поделилась привычками, которые советует придерживаться каждой женщине после 30 лет для поддержания здорового веса и гармоничного баланса гормонов. Эти простые советы помогают не только улучшить фигуру, но и общее самочувствие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американской медсестры и коуча по гормональному здоровью.
По словам, чтобы эти привычки стали постоянными в ее жизни, ей понадобилось 5 лет. Именно они являются главным ключом к гормональному здоровью и легкому похудению.
По словам женщины, начало дня с кофеина натощак приводит к резкому повышению уровня кортизола и снижению уровня сахара в крови.
Без еды кофе может:
К тому же кислотность кофе может:
Недосыпание нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит - грелина (вызывает голод) и лептина (дает сигнал насыщения). Меньше сна - больше грелина, поэтому вы больше будете чувствовать голод.
"Сон - это ваша суперсила для сжигания жира. Плохой сон увеличивает тягу к еде, нарушает гормональный фон и замедляет ваш метаболизм", - пишет она.
Здоровый кишечник эффективнее усваивает витамины, минералы и другие питательные вещества, что важно при соблюдении диеты для похудения. Недостаточное усвоение может вызвать дефициты, которые влияют на энергию, настроение и метаболизм.
Дисбаланс микробиоты (дисбиоз) может вызвать хроническое низкоуровневое воспаление, которое связано с инсулинорезистентностью, ожирением и сложностью в снижении веса.
Витамин D влияет на уровень лептина - гормона, который сигнализирует мозгу о насыщении. Если его уровень недостаточен, аппетит может быть повышенным, что затрудняет контроль за питанием.
К тому же этот витамин способствует сохранению мышечной массы, что важно для обмена веществ. Больше мышц - выше базовый метаболизм (то есть организм тратит больше калорий даже в покое).
"Витамин D регулирует более 1000 генов и поддерживает гормоны, иммунитет и психическое здоровье", - добавила эксперт.
Лимфа собирает из тканей лишнюю жидкость, белки, отходы и бактерии, чтобы доставить их в лимфатические узлы для очищения. Движение лимфы помогает переносить иммунные клетки, которые борются с инфекциями.
Без движения лимфы жидкость накапливалась бы в тканях, вызывая отеки. Поэтому активное движение тела очень важно для нормальной работы лимфатической системы.
Избегание стресса при похудении - очень важный аспект, так как стресс может провоцировать переедание, снижать мотивацию и замедлять обмен веществ.
Вот несколько советов, как уменьшить стресс во время похудения:
Жировая ткань вырабатывает эстроген, особенно у женщин. При снижении веса и уменьшении жировых запасов уровень эстрогена может снижаться.
Если уровень эстрогена слишком низкий (например, из-за сильного похудения, дефицита калорий или чрезмерных физических нагрузок), это может нарушить менструальный цикл, снизить метаболизм и затруднить дальнейшее похудение.
Для здорового и эффективного похудения важно поддерживать гормональный баланс, включая нормальный уровень эстрогена.
Такие продукты часто содержат много сахара, жиров или искусственных добавок, что может привести к набору веса вместо его снижения.
К тому же маркетинговые ярлыки "здорово" или "диетически" не гарантируют полезность продукта, а лишь вводят в заблуждение. Вместо настоящих витаминов и минералов в таких продуктах может быть пустое калорийное содержимое.
Избыток сахара и искусственных ингредиентов может замедлять обмен веществ.
Алкоголь разрушает гормоны и ключевые питательные вещества, нарушает сон и повышает уровень эстрогена.
К тому же такие напитки содержат много "пустых" калорий, которые не приносят организму полезных веществ, но увеличивают энергетический баланс. Организм в первую очередь начинает расщеплять алкоголь, откладывая сжигание жиров "на потом".
Печень играет ключевую роль в регуляции гормонального фона и процессах похудения.
Она отвечает за метаболизм и деградацию многих гормонов, таких как эстрогены, тиреоидные гормоны, инсулин и кортизол. Если печень работает неправильно, гормональный баланс нарушается - это может приводить к задержке веса или даже набору лишних килограммов.
Кроме того, такой орган сохраняет и высвобождает глюкозу, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. При нарушениях печени часто развивается инсулинорезистентность, что затрудняет похудение.
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