Медсестра з Лисичанська, що втратила ноги й частину руки отримала нагороду від Зеленського

Медсестра з Лисичанська , яка підірвалась на міні й сильно постраждала, була відзначена президентом Володимиром Зеленським нагородою "За врятоване життя".

Про це розповіли в Луганській ОДА.

Оксана Баландіна 27 березня разом з чоловіком Віктором поверталася додому. Вони вирішили скоротити шлях, й пішли знайомою стежкою за річкою.

Там дівчина потрапила на міну, але встигла попередити коханого. Оксана втратила обидві ноги вище коліна, а також чотири пальці на руці.

До дня медичної сестри 12 травня її відзначили орденом "За врятоване життя". Нагороду вона отримала з рук Володимира Зеленського.

Фото: facebook.com/odalug

Оксана працювала медичною сестрою в стаціонарному відділенні Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Вона - мама двох маленьких дітей.

У Львові пара зіграла весілля

Оксана і Віктор за роки стосунків так і не знайшли час, аби офіційно одружитися. Свої обітниці вони сказали один одному вже після трагедії. Весілля пройшло у Львові, де дівчина проходить реабілітацію і готується до протезування в Німеччині.

Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сукню, а торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування - в палаті Центру хірургії "Першого медичного об'єднання міста Львова".