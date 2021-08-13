Медовий Спас 2021: що кладуть в кошик на освячення, а що нести до храму не можна

Медовий Спас або Маковія в Україні православні віряни готуються відзначати 14 серпня. У це велике християнське літнє свято на честь Спасителя за традицією на столі повинні бути дари природи, який збирають в серпні.

Які продукти слід святити в церкві в це свято, а що брати не можна - читайте в матеріалі нижче.

У храмах 14 серпня проводяться урочисті служби, священики здійснюють обряд малого освячення і святять кошики зі стравами, які приносять віряни.

Одним з основних продуктів є мед - звідси й назва свята.

Як правило, на службу в храм потрібно принести в кошику баночку меду нового врожаю, мак і воду. Ще зазвичай беруть з собою хрін - символізує стійкість у вірі, сіль - символізує готовності до життєвих негараздів, і різноманітну випічку з медом.

Зауважимо, що освячений мед заведено залишати в церкві як милостиня. Навіть є така приказка: "у Медовий Спас навіть жебрак медку спробує".

Крім того, в це свято також освячують букети-обереги, які називають маковійчиком. Він складається з польових трав і квітів (калина, соняшник, нагідки, материнка, м'ята, буркун, колоски вівса, ласкавець, полин і обов'язково макові голівки). Вважається, що якщо квіти з букета вплести в волосся, вони будуть залишатися густими й пишними.

Що не можна нести до церкви для освячення на Маковія

Стосовно алкоголю, то зазвичай на всі свята в церкві можна освячувати тільки вино - кагор. Тому інші міцні напої слід залишити вдома, разом з м'ясними продуктами.

Вірянам важливо пам'ятати, що з 14 серпня починається Успенський піст, який триває до свята Успіння Пресвятої Богородиці, тобто два тижні.

Додамо також, що на Маковія гроші та інші матеріальні цінності в храми на освячення приносити не можна.