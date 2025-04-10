Медовый кекс на Пасху - идеальная замена паски для тех, кто хочет разнообразия

Что вам понадобится:

Яйца - 3 шт.

Мед - 3 ст. ложки

Сахар - 100 г

Мука - 200 г муки

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Сливочное масло - 100 г

Молотая корица - ½ ч. ложки

Изюм или орехи (по желанию) - горстка

Соль - щепотка

Как готовить медовый кекс

В миске взбейте яйца с сахаром до пышной и светлой массы. Мед нужно растопить и немного охладить, а затем добавить к яйцам. То же самое нужно сделать со сливочным маслом - растопить, немного охладить и добавить.

Всыпьте муку с разрыхлителем и корицей и осторожно перемешайте все вместе. Добавьте изюм, орехи или цукаты (по вашему вкусу).

Форму смажьте маслом или застелите пергаментной бумагой. Можно брать любую форму, как для пасхи, так и любую другую. Вылейте тесто в форму.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте медовый кекс 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

По желанию, когда остынет - верх кекса можно украсить кремом или глазурью и фруктами. Также можно просто посыпать сахарной пудрой.