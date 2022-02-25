Медичних препаратів достатньо, лікарні забезпечені необхідним, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що йде робота над перебійним забезпеченням медичними засобами для українців. Зараз на складах достатній запас медичних препаратів для безперебійної роботи аптек і поставок препаратів для лікарень.
Про це Віктор Ляшко повідомив у Facebook.
Постійно на зв'язку з регіонами та дистриб'юторами разом відпрацьовуємо логістику в районах з активними військовими діями.
У місцях, де йдуть активні бойові дії та проходять обстріли, деякі аптечні заклади не відкрилися. Зараз це пов'язано з безпекою і доїздом працівників аптек.
Але аптеки, розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби.
Також прошу, відстежуйте інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які за дорученням Міністерства відпрацювали питання роботи аптек з їх власниками та постійно оновлюють адреси відкритих аптек. Діліться цією інформацією зі знайомими, допомагайте один одному.
Ми робимо все можливе в умовах війни для того, щоб українці були забезпечені необхідними ліками та мали доступ до медикаментів, проблем і перерв в їх лікуванні не повинно виникати. Основні вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичайному режимі.
Нагадую, що програма Доступні ліки також працює без змін, рецепти гасяться (навіть паперові).
Використовуйте тільки перевірену інформацію на офіційних каналах комунікації. Перемога буде за нами!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що система охорони здоров'я готова до будь-яких надзвичайних ситуацій.
А також розповідали про те, що Ляшко розповів про планову госпіталізацію в умовах НП.