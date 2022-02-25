Медичних препаратів достатньо, лікарні забезпечені необхідним, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що йде робота над перебійним забезпеченням медичними засобами для українців. Зараз на складах достатній запас медичних препаратів для безперебійної роботи аптек і поставок препаратів для лікарень.

Про це Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

Постійно на зв'язку з регіонами та дистриб'юторами разом відпрацьовуємо логістику в районах з активними військовими діями.

У місцях, де йдуть активні бойові дії та проходять обстріли, деякі аптечні заклади не відкрилися. Зараз це пов'язано з безпекою і доїздом працівників аптек.

Але аптеки, розміщені на території закладів охорони здоров'я, працюють і відпускають лікарські засоби.

Також прошу, відстежуйте інформацію на офіційних ресурсах територіальних органів Держлікслужби, які за дорученням Міністерства відпрацювали питання роботи аптек з їх власниками та постійно оновлюють адреси відкритих аптек. Діліться цією інформацією зі знайомими, допомагайте один одному.

Ми робимо все можливе в умовах війни для того, щоб українці були забезпечені необхідними ліками та мали доступ до медикаментів, проблем і перерв в їх лікуванні не повинно виникати. Основні вітчизняні фармацевтичні заводи продовжують працювати у звичайному режимі.

Нагадую, що програма Доступні ліки також працює без змін, рецепти гасяться (навіть паперові).

Використовуйте тільки перевірену інформацію на офіційних каналах комунікації. Перемога буде за нами!