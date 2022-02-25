Медицинских препаратов достаточно, больницы обеспечены необходимым - Ляшко
Министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко сообщил, что идет работа над перебойным обеспечением медицинскими средствами для украинцев. Сейчас на складах достаточный запас медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов для больниц.
Об этом Виктор Ляшко сообщил в Facebook.
Постоянно на связи с регионами и дистрибьюторами вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями.
В местах, где идут активные боевые действия и проходят обстрелы, некоторые аптечные заведения не открылись. Сейчас это связано с безопасностью и доездом работников аптек.
Но аптеки, размещенные на территории учреждений здравоохранения, работают и отпускают лекарственные средства.
Также прошу, отслеживайте информацию на официальных ресурсах территориальных органов Госликслужбы, которые по поручению Министерства отработали вопросы работы аптек с их владельцами и постоянно обновляют адреса открытых аптек. Делитесь этой информацией со знакомыми, помогайте друг другу.
Мы делаем все возможное в условиях войны для того, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми лекарствами и имели доступ к медикаментам, проблемам и перерывам в их лечении не должно возникать. Основные отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в обычном режиме.
Напоминаю, что программа Доступное лекарство также работает без изменений, рецепты гасятся (даже бумажные).
Используйте только проверенную информацию на официальных каналах коммуникации. Победа будет за нами!
Напомним, ранее мы писали о том, что система здравоохранения готова к любым чрезвычайным ситуациям.
А также рассказывали о том, что Ляшко рассказал о плановой госпитализации в условиях ЧП.