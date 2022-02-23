Система охорони здоров'я готова до будь-яких надзвичайних подій в Україні, - МОЗ

В Україні заклади охорони здоров'я продовжують працювати в звичайному режимі і надавати медичну допомогу українцям. Система охорони здоров'я готова до будь-яких подій надзвичайного характеру.

За його словами, за два роки пандемії в Україні була створена потужна лабораторна та діагностична мережа, і оновлена ціла система інтенсивної допомоги з апаратами штучної вентиляції легенів, з кисневими магістралями, з безперебійним стаціонарним постачанням кисню.

Ляшко підкреслив, що МОЗ визначило конкретні завдання забезпечення медичної допомоги як Збройним силам України, так і цивільному населенню.

При цьому міністр додав, що було оновлено перелік закладів охорони здоров'я, які надаватимуть допомогу ЗСУ.