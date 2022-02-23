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Система охорони здоров'я готова до будь-яких надзвичайних подій в Україні, - МОЗ

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Київ, Середа 23 лютого 2022 19:09
Система охорони здоров'я готова до будь-яких надзвичайних подій в Україні, - МОЗ Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні заклади охорони здоров'я продовжують працювати в звичайному режимі і надавати медичну допомогу українцям. Система охорони здоров'я готова до будь-яких подій надзвичайного характеру.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, за два роки пандемії в Україні була створена потужна лабораторна та діагностична мережа, і оновлена ціла система інтенсивної допомоги з апаратами штучної вентиляції легенів, з кисневими магістралями, з безперебійним стаціонарним постачанням кисню.

Ляшко підкреслив, що МОЗ визначило конкретні завдання забезпечення медичної допомоги як Збройним силам України, так і цивільному населенню.

При цьому міністр додав, що було оновлено перелік закладів охорони здоров'я, які надаватимуть допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, 23 лютого на засіданні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Ляшко заявив, що під час НС в Україні планову госпіталізацію скасовувати не будуть.

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Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко
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