Медики опровергли самые частые мифы о гастрите: как появляется эта болезнь

Как появляется гастрит

На самом деле сбалансированное и регулярное питание - залог профилактики большого количества заболеваний. Однако к гастриту это не относится, так как развивается эта болезнь из-за инфицирования бактерией Helicobacter pylori.

Этот возбудитель повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает специфический симптом гастрита - жгучую и ноющую боль в центре живота. А еще тошноту, расстройство пищеварения и изжогу.

У кого риск получить гастрит выше

Некоторые болезни и прием лекарств могут повышать риск развития гастрита. Кому может грозить это заболевание:

Людям, которые регулярно принимают обезболивающие в большом количестве, в частности противовоспалительные нестероидные препараты, такие как аспирин и ибупрофен.

Имеют аутоиммунные состояния (когда иммунитет работает против собственных клеток)

Принимают различные лекарства против онкологических заболеваний

Злоупотребляют алкоголем

Бактериальные инфекции

Пожилой возраст

Сильные стрессы

Другие заболевания (ВИЧ, СПИД, болезнь Крона, целиакия, саркоидоз, паразитарные инфекции)

По словам медиков из клиники Майо, взаимосвязи между употреблением конкретной пищи (острой, например) и развитием заболевания не обнаружено. Однако это не отменяет тот факт, что заботиться о своем рационе - очень важно.