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Медики спростували найчастіші міфи про гастрит: як з'являється ця хвороба

Медики спростували головний міф про гастрит (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У дитинстві та юності ми часто чули фразу про те, що якщо не будемо їсти нормально та регулярно, то заробимо гастрит. Однак регулярність харчування жодного відношення до цього захворювання не має.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Бережи себе".

Як з'являється гастрит

Насправді збалансоване та регулярне харчування – запорука профілактики великої кількості захворювань. Однак гастриту це не стосується, оскільки розвивається ця хвороба через інфікування бактерією Helicobacter pylori.

Цей збудник ушкоджує слизову оболонку шлунка і викликає специфічний симптом гастриту - пекучий і ниючий біль у центрі живота. А ще нудоту, розлад травлення та печію.

У кого ризик отримати гастрит вищий

Деякі хвороби та прийом ліків можуть підвищувати ризик розвитку гастриту. Кому може загрожувати це захворювання:

  • Людям, які регулярно приймають знеболюючі у великій кількості, зокрема протизапальні нестероїдні препарати, такі як аспірин та ібупрофен.
  • Мають аутоімунні стани (коли імунітет працює проти власних клітин)
  • Приймають різні ліки проти онкологічних захворювань
  • Зловживають алкоголем
  • Бактеріальні інфекції
  • Літній вік
  • Сильні стреси
  • Інші захворювання (ВІЛ, СНІД, хвороба Крона, целіакія, саркоїдоз, паразитарні інфекції)

За словами медиків з клініки Майо, взаємозв'язку між вживанням конкретної їжі (гострою, наприклад) та розвитком захворювання не виявлено. Однак це не скасовує той факт, що піклуватися про свій раціон дуже важливо.

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