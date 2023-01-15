Медики спростували найчастіші міфи про гастрит: як з'являється ця хвороба

У дитинстві та юності ми часто чули фразу про те, що якщо не будемо їсти нормально та регулярно, то заробимо гастрит. Однак регулярність харчування жодного відношення до цього захворювання не має.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Бережи себе".
Насправді збалансоване та регулярне харчування – запорука профілактики великої кількості захворювань. Однак гастриту це не стосується, оскільки розвивається ця хвороба через інфікування бактерією Helicobacter pylori.
Цей збудник ушкоджує слизову оболонку шлунка і викликає специфічний симптом гастриту - пекучий і ниючий біль у центрі живота. А ще нудоту, розлад травлення та печію.
Деякі хвороби та прийом ліків можуть підвищувати ризик розвитку гастриту. Кому може загрожувати це захворювання:
За словами медиків з клініки Майо, взаємозв'язку між вживанням конкретної їжі (гострою, наприклад) та розвитком захворювання не виявлено. Однак це не скасовує той факт, що піклуватися про свій раціон дуже важливо.
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