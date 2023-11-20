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Медики рассказали, какие анализы нужно сдавать мужчинам, чтобы избежать серьезных болезней

Какие анализы нужно сдавать мужчинам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

О своем здоровье чаще всего заботятся женщины, а мужчины почему-то не так ему уделяют внимание. Но это совсем не значит, что мужчины меньше болеют. Обращаться к врачу только тогда, когда болит не стоит, поскольку болезнь на таких стадиях может находиться в обостренном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

Как мужчинам заботиться о своем здоровье

Прежде всего - обратитесь к семейному врачу. По Программе медицинских гарантий на первичке можно безвозмездно сделать анализы крови, в частности, на простат-специфический антиген (ПСА), измерить уровень холестерола, сделать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты, вакцинироваться от дифтерии, столбняка и COVID-19.

Также консультация уролога по е-направлению бесплатна в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ. Кроме того, Программа медгарантий включает в себя шесть приоритетных исследований для ранней диагностики онкологии. Актуальны для мужчин:

  • колоноскопия - исследование кишечника
  • гастроскопия - исследование желудка
  • бронхоскопия - исследование бронхов
  • цистоскопия - исследование уретры и мочевого пузыря

Врач также может назначить УЗИ простаты, цифровое ректальное исследование, но это все индивидуально.

В какие мифы не нужно верить

Многие считают, что болезнями с не свертыванием крови болеют только мужчины. Поэтому родные могут обойти вниманием длительные кровотечения, возникающие у девушек или женщин.

Однако болезнь Виллебранда встречается как у женщин, так и у мужчин.

Болезнь Виллебранда - это наследственное заболевание крови, для которого характерны спонтанные кровотечения, как при гемофилии. Поэтому важно мамам девушек и женщин обращать внимание своего педиатра или семейного врача на спонтанные или длительные кровотечения.

Чтобы врач заподозрил заболевание, нужно знать семейный анамнез и видеть результаты таких анализов как общий клинический анализ крови и коагулограмму - это набор показателей крови, указывающий на процесс свертывания.

Сделать эти анализы бесплатно можно, имея электронное направление.

Ранее мы сообщали, когда украинцы могут сделать анализы совершенно бесплатно.

Также читайте о 5 анализах, которые не стоит сдавать даже по назначению врача.

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