ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач рассказал, есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом

Четверг 05 октября 2023 13:45
UA EN RU
Врач рассказал, есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом Фото: Влияют ли детские инфекции на сахарный диабет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Корь, краснуху и эпидемический паротит (свинка) называют детскими инфекциями из-за того, что чаще ими болеют дети (хотя взрослые тоже могут заразиться).

Могут ли они повлиять на сахарный диабет, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом

Эти инфекции имеют следующие симптомы: лихорадка, кашель, насморк, сыпь на теле или поражение слюнных желез (при паротите). Казалось бы ничего серьезного, однако не все знают, что перенесенные краснуха и паротит могут стать причиной сахарного диабета 1 типа.

В медицине существует такое понятие как тропность вирусов. Это способность некоторых вирусов поражать определенные клетки или органы.

Вирусы краснухи и эпидпаротита имеют тропность к клеткам поджелудочной железы и могут повреждать островки Лангерганса - скопление высокоспециализированных клеток, ответственных за выработку инсулина. Если же они перестанут вырабатывать инсулин, у человека быстро разовьется сахарный диабет 1 типа. Эта форма диабета инсулинозависима, пациенты с таким диабетом пожизненно зависимы от инъекций инсулина.

Как предупредить столь тяжелые осложнения детских инфекций?

Для защиты от кори, паротита и краснухи существует бесплатная комбинированная вакцина КПК.

Для полной защиты нужно получить 2 дозы: на первом и шестом году жизни. Если же ваш ребенок не получил вакцинацию КПК в упомянутом возрасте, необходимо как можно быстрее сделать его до 18 лет.

Напомним, что врач рассказала, зачем детям делать две вакцины от гриппа.

Читайте также о том, какие продукты нужно есть сейчас, чтобы укрепить иммунитет к зиме.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина