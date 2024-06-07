RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медики рассказали, почему опасно прыгать на батуте

Чем опасны батуты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Активный образ жизни - залог здоровья для взрослых и детей. Батут является эффективным и доступным развлечением, которое сможет заинтересовать людей разных возрастов. Как оказалось, он вреден для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Sviy.doc.

Опасность батутов

Разнообразие травм после батутов такие:

  • ссадины
  • вывихи
  • переломы конечностей
  • черепно-мозговые травмы
  • повреждение позвоночника

Медики отметили, что прыжки на нестабильной поверхности нуждаются в постоянной концентрации движений. Костная система ребенка (особенно до 6 лет) еще не завершила все этапы минерализации. А позвонок - напоминает губку.

Влияние скачков на организм

Необходимо знать, что вследствие систематических скачков происходит сильная нагрузка на коленные и голеностопные суставы.

Верхняя часть после скачков расслаблена и наклонена вперед, так происходит сдавливание позвонков этого отдела. Как результат - клиновидная деформация (вид перелома позвонка).

Такое возможно, травмы не было - а перелом есть. Его трудно диагностировать на рентгене и часто проходит без жалоб.

Последствия могут быть очень серьезными. Возможно сдавление нервных корешков, остеохондроз и искривление позвоночника.

Важно, если у ребенка 2-3 дня после батута появились боли в спине - сразу к врачу.

Из-за недоразвития вестибулярного аппарата может быть головокружение и тошнота.

Правила прыгания на батуте

Перед батутом нужно всегда делать разминку. В батуте должен быть только один ребенок. Все потому, что если там несколько, то под угрозой находит именно ребенок, у которого меньший вес.

Прыгать дети должны только под наблюдением взрослых, а еще лучше - тренера.

К тому же, детям до 5-6 лет прыгать на батуте категорически запрещено.

Также следует использовать ограничительную сетку и накладки на пружины и конструкции и перед использованием проверять все на исправность.

Лучше устанавливать батут на уровне с землей, рядом не должно быть деревьев, заборов или конструкций.

Запрещается использовать какие-либо сальто или трюки на батуте

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиВоспитание детей