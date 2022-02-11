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Медики розповіли, як захистити себе та своїх дітей від вітрянки

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П'ятниця 11 лютого 2022 16:21
Медики розповіли, як захистити себе та своїх дітей від вітрянки Як не захворіти на вітрянку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одним із найпоширеніших інфекцій і світі є вітряна віспа, або вітрянка. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом та є надзвичайно заразним.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, це типова дитяча інфекція, яка зазвичай переноситься легко, але може мати серйозні ускладнення, навіть небезпечні для життя, особливо для немовлят та вагітних жінок.

Найчастіше хворіють діти у віці 2–4 роки. Для вітряної віспи характерна осінньо-зимова сезонність, що пояснюється тіснішим контактуванням дітей під час відвідування дитячих садків і шкіл.

Як проявляється хвороба

Хвороба проявляється висипами, які дуже сверблять, підвищенням температури тіла і нездужанням. Такий висип з’являється спочатку на грудях, спині, обличчі, а потім поширюється по всьому тілу.

Хворий на вітрянку вважається заразним протягом 10–12 днів.

Окрім того, вітряна віспа належить до хвороб, одужання від яких відбувається без медичного втручання. Щоби полегшити свербіж, потрібно підсушити висипи та знизити ризик шкірного запалення.

Лікарі кажуть, що неможливо передбачити, наскільки серйозними будуть симптоми у вашої дитини. Тому найкращий спосіб захисту - щеплення.

Щеплення роблять з 12 місяців і в будь-якому віці потім.

Зробити щеплення рекомендують:

  • жінкам, які планують вагітність та раніше не хворіли на вітряну віспу, оскільки вірус може проникнути через плаценту до плоду та призвести до поганих наслідків;
  • ​​працівникам охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування.

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